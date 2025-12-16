No al blocco delle auto tradizionali dal 2035 Tajani | Una decisione che salva 70.000 posti di lavoro

Zazoom 16 dic 2025

Tajani annuncia il ritiro del blocco delle auto tradizionali dal 2035, sottolineando come questa decisione possa salvare circa 70.000 posti di lavoro. La scelta rappresenta un passo importante per il settore automotive, contrastando le proposte di blocco totale delle vetture a combustione e tutelando l’occupazione nel comparto.

Un passo in avanti come noi chiedevamo e questo significa salvare 70.000 posi di lavoro. La scellerata idea di bloccare le auto non elettriche significava perdere 70.000 posti di lavoro», ha detto a Tg2Post il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «E' giusto stare attenti al clima, però la scelta che fu fatta è certamente sbagliata». Brusco, per quanto ormai atteso, dietrofront. Feedpress.me

