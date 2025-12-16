No al blocco delle auto tradizionali dal 2035 Tajani | Una decisione che salva 70.000 posti di lavoro
Tajani annuncia il ritiro del blocco delle auto tradizionali dal 2035, sottolineando come questa decisione possa salvare circa 70.000 posti di lavoro. La scelta rappresenta un passo importante per il settore automotive, contrastando le proposte di blocco totale delle vetture a combustione e tutelando l’occupazione nel comparto.
Un passo in avanti come noi chiedevamo e questo significa salvare 70.000 posi di lavoro. La scellerata idea di bloccare le auto non elettriche significava perdere 70.000 posti di lavoro», ha detto a Tg2Post il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «E' giusto stare attenti al clima, però la scelta che fu fatta è certamente sbagliata». Brusco, per quanto ormai atteso, dietrofront. Feedpress.me
Tajani Se dal 2035 saranno vendute solo auto elettriche, l'Italia perderà 70mila posti di lavoro
Tajani: "Sciocchezza dello auto elettriche dal 2035 sta per finire, sarebbe stato massacro sociale" - (Agenzia Vista) "Il blocco delle auto non elettriche a partire dal 2035 sta per finire. stream24.ilsole24ore.com
No al blocco delle auto "tradizionali" dal 20235, Tajani: "Una decisione che salva 70.000 posti di lavoro" - La revisione varata a Strasburgo dopo intense discussioni tra i commissari - msn.com
Tajani afferma che il divieto delle auto non elettriche dal 2035 è destinato a finire, definendolo una scelta sbagliata che avrebbe causato un grave impatto sociale, con 70.000 posti di lavoro persi solo in Italia. Sottolinea che le politiche ambientali devono tener - facebook.com facebook
Abbiamo fermato lo stop ai motori termici dal 2035. Passa la linea di @forza_italia. Questo significa contare in Europa. Una scelta che solo in Italia mette a riparo 70mila posti di lavoro. Si alla tutela dell’ambiente ma sempre salvaguardando la dignità della per x.com
