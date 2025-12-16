Tajani annuncia il ritiro del blocco delle auto tradizionali dal 2035, sottolineando come questa decisione possa salvare circa 70.000 posti di lavoro. La scelta rappresenta un passo importante per il settore automotive, contrastando le proposte di blocco totale delle vetture a combustione e tutelando l’occupazione nel comparto.

© Feedpress.me - No al blocco delle auto "tradizionali" dal 2035, Tajani: "Una decisione che salva 70.000 posti di lavoro"

Un passo in avanti come noi chiedevamo e questo significa salvare 70.000 posi di lavoro. La scellerata idea di bloccare le auto non elettriche significava perdere 70.000 posti di lavoro», ha detto a Tg2Post il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «E' giusto stare attenti al clima, però la scelta che fu fatta è certamente sbagliata». Brusco, per quanto ormai atteso, dietrofront. Feedpress.me

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tajani Se dal 2035 saranno vendute solo auto elettriche, l'Italia perderà 70mila posti di lavoro

Tajani: "Sciocchezza dello auto elettriche dal 2035 sta per finire, sarebbe stato massacro sociale" - (Agenzia Vista) "Il blocco delle auto non elettriche a partire dal 2035 sta per finire. stream24.ilsole24ore.com