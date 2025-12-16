Nizza–Roma | assolti undici dei tredici romanisti arrestati in Francia Due condannati con pena sospesa

Il Tribunale di Nizza ha assolto undici dei tredici tifosi romanisti arrestati durante il match tra Nizza e Roma, mentre due sono stati condannati con pena sospesa. La vicenda ha suscitato grande attenzione, con un esito positivo per la maggior parte dei tifosi coinvolti.

"Undici dei tredici tifosi arrestati a Nizza sono stati assolti dal Tribunale locale per non aver commesso il fatto. Solo due sono stati condannati a tre mesi con la pena sospesa come comunicato dall'avvocatessa Luisella Ramoino del Foro di Nizza che ringrazio per la collaborazione. Si chiude.