Nike lancia collezione di maglie retrò quella dell’Inter è uno spettacolo – FOTO

Nike presenta una nuova collezione di maglie retrò, con un focus speciale sulla maglia dell'Inter. Questa linea richiama i design storici del club, offrendo ai tifosi un tuffo nel passato. La collezione promette di essere un vero spettacolo, combinando stile e nostalgia per celebrare la tradizione nerazzurra.

Maglia retrò Inter Nike. Nike prepara una nuova operazione nostalgia destinata a catturare l’attenzione dei tifosi nerazzurri. In vista delle prossime stagioni, il colosso statunitense è pronto a lanciare una collezione di maglie retrò dedicata ai club più prestigiosi del proprio portafoglio e, tra questi, figura anche l’Inter. A svelare i primi dettagli è il portale specializzato Footy Headlines, da sempre punto di riferimento per anticipazioni e indiscrezioni sul mondo delle divise calcistiche. Secondo quanto riportato, la maglia retrò dell’Inter per la stagione 2026-27 si presenterà come un prodotto fortemente identitario, pensato per unire tradizione e innovazione. Ilnerazzurro.it

Seguendo i leak del noto sito specializzato Footyheadlines, Nike lancerà una maglia “retro lifestyle” dell’Inter come parte di una più ampia collezione retro dedicata ai club d’élite per la stagione 2026/27. La maglia unisce un impatto visivo deciso a una fort - facebook.com facebook