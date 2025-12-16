Niente Italia Familia resta fuori dalla shortlist degli Oscar
La strada verso gli Oscar si interrompe in anticipo per il cinema italiano sul fronte dei lungometraggi. Tra i quindici titoli selezionati nella shortlist del miglior film internazionale, non compare Familia, l’opera con cui l’Italia puntava a conquistare uno spazio nella fase decisiva della competizione. L’annuncio è arrivato nella serata del 16 dicembre, con la pubblicazione ufficiale delle liste da parte dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, segnando un primo bilancio amaro per la candidatura italiana. Il film diretto da Francesco Costabile non è riuscito a superare questo passaggio cruciale, che ogni anno riduce il numero delle opere in corsa verso le nomination finali. Thesocialpost.it
Gli effetti di Mare Fuori shorts
Fuori famiglia: comunità batte affido due a uno - L'accoglienza dei minori fuori famiglia, a dispetto di quanto un certo storytelling vuole farci credere, non è un grande buco nero. vita.it
Sangiuliano entra, Nonno resta fuori: tensioni in Fratelli d’Italia dopo le Elezioni in Campania - Tensione che si taglia a fette in Fratelli d’Italia a Napoli: Sangiuliano è eletto ma il suo risultato in termini numerici è scarso. fanpage.it
#ipaduano #margherita #napolifood #familia #napoli #italia #comics #pizza - facebook.com facebook
Campione d’Italia con la maglia rossonera nel 1967/68, ci ha lasciato Bruno Baveni. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Bruno. x.com
