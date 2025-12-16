Nido Mongolfiera presto il rinnovamento completo dell’area esterna

È in corso un importante intervento di rinnovamento dell’area esterna del Nido Mongolfiera, con lavori che mirano a migliorare gli spazi dedicati ai bambini. Dopo i primi risultati della semina del giardino, la giunta comunale ha avviato la progettazione di un nuovo intervento volto a potenziare e valorizzare ulteriormente questa struttura educativa, recentemente riaperta per l’anno scolastico 2025/2026.

Nei giorni scorsi si sono svolti i laboratori a tema "Le merende di ieri, oggi e domani" presso il nido d'infanzia La Mongolfiera e lo spazio gioco Giocamondo del Comune di Volterra, organizzati dal servizio mensa CIRFOOD.

