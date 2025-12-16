Nido Mongolfiera presto il rinnovamento completo dell’area esterna

È in corso un importante intervento di rinnovamento dell’area esterna del Nido Mongolfiera, con lavori che mirano a migliorare gli spazi dedicati ai bambini. Dopo i primi risultati della semina del giardino, la giunta comunale ha avviato la progettazione di un nuovo intervento volto a potenziare e valorizzare ulteriormente questa struttura educativa, recentemente riaperta per l’anno scolastico 2025/2026.

Mentre iniziano a notarsi i risultati della semina della porzione di giardino sprovvista di manto erboso, la giunta comunale ha dato il via alla progettazione di un nuovo intervento che migliora ulteriormente il nido Mongolfiera, riaperto per l’anno educativo 20252026 dopo un importante. Riminitoday.it

