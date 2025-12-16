Il teatro di Nichelino ospita giovedì 18 dicembre alle 21 lo spettacolo «Dalla fiaba…al musical», interpretato da Adriana Cava e Francesca Morini. Due artiste e coreografe di lunga esperienza si esibiscono insieme in un evento che unisce magia e musica, portando sul palco un affascinante viaggio tra fiabe e musical.

© Nuovasocieta.it - Nichelino, al Teatro Superga Adriana Cava e Francesca Morini in «Dalla fiaba…al musical»

Una sinergia artistica collaudata e consolidata quella fra Adriana Cava e Francesca Morini, due artiste e coreografe che porteranno sul palcoscenico del Teatro Superga di Nichelino, giovedì 18 dicembre alle 21, lo spettacolo «Dalla Fiaba.al Musical». Unite da molti anni dalla passione per la danza, hanno creato una performance capace, attraverso la loro pluriennale esperienza artistica, di trasportare il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà dalla fiaba al musical appunto. Nella prima parte della serata si esibiranno gli allievi della scuola Dea diretta da Francesca Morini, un centro di formazione artistica con la missione di diffondere l’arte della danza in ogni sua forma e stile. Nuovasocieta.it

