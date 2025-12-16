NGC 2040 | il cuore pulsante dell’universo
NGC 2040, situata nella Grande Nube di Magellano, emerge come una delle nebulose più affascinanti del cielo. Sebbene appaia maestosa nell'immagine di Gemini, è grazie alle immagini di Hubble che si rivelano le sue sorgenti luminose più intime, rivelando un cuore pulsante di energia e formazione stellare.
Situata nella Grande Nube di Magellano, la nebulosa spicca maestosamente nell'immagine di Gemini, ma è Hubble a svelarne le sorgenti luminose L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it
Come fare un Cuore su Minecraft shorts
Individuato il "cuore pulsante" dell’Etna dallo studio delle fontane di lava del 2015 - [Roma, 21 maggio 2021] Un funzionamento simile a quello di un cuore pulsante, con un serbatoio magmatico più profondo che ne alimenta costantemente uno più superficiale, dove i gas pressurizzano dando ... lescienze.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.