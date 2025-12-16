Newcastle-Fulham EFL Cup 17-12-2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a St James’ Park

Il 17 dicembre 2025 alle 21:15, St James’ Park ospiterà il match tra Newcastle e Fulham, valido per i quarti di finale di EFL Cup. Dopo aver già incrociato le posizioni in campionato, questa sfida rappresenta un’importante occasione per qualificarsi alle semifinali, con entrambe le squadre desiderose di conquistare il passaggio del turno.

Newcastle-Fulham di Coppa di Lega inglese: diretta tv e streaming gratis - Fulham in streaming gratis e diretta TV: scopri dove vedere i quarti di finale di EFL Cup live su SISAL con formazioni e analisi ... msn.com

Fulham-Manchester City finisce 4-5 al Craven Cottage. Pari tra Newcastle e Tottenham - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.