Nevicata in Valbormida paesaggi da cartolina e disagi alla viabilità | Foto

Nevicata in Valbormida paesaggi da cartolina e disagi alla viabilità

Una nevicata spettacolare ha ricoperto la Valbormida, regalando paesaggi da cartolina agli abitanti. Con accumuli che superano i 10 centimetri, soprattutto in Alta Valle, la neve ha però causato disagi alla viabilità, rendendo necessario intervenire per la gestione della situazione.

La dama bianca ha regalato un paesaggio da cartolina agli abitanti, che si sono svegliati ammirando i fiocchi bianchi alla finestra con accumuli che hanno già superato i 10 centimetri soprattutto in Alta Valle. Ilsecoloxix.it

