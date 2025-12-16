Una nevicata spettacolare ha ricoperto la Valbormida, regalando paesaggi da cartolina agli abitanti. Con accumuli che superano i 10 centimetri, soprattutto in Alta Valle, la neve ha però causato disagi alla viabilità, rendendo necessario intervenire per la gestione della situazione.

Nevicata in Valbormida, paesaggi da cartolina e disagi alla viabilità | Foto

Paesaggi Invernali

