Nevicata in Valbormida paesaggi da cartolina e disagi alla viabilità | Foto
Una nevicata spettacolare ha ricoperto la Valbormida, regalando paesaggi da cartolina agli abitanti. Con accumuli che superano i 10 centimetri, soprattutto in Alta Valle, la neve ha però causato disagi alla viabilità, rendendo necessario intervenire per la gestione della situazione.
La dama bianca ha regalato un paesaggio da cartolina agli abitanti, che si sono svegliati ammirando i fiocchi bianchi alla finestra con accumuli che hanno già superato i 10 centimetri soprattutto in Alta Valle. Ilsecoloxix.it
Paesaggi Invernali
Nevicata in Valbormida, paesaggi da cartolina e disagi alla viabilità | Foto - La dama bianca ha regalato un paesaggio da cartolina agli abitanti, che si sono svegliati ammirando i fiocchi bianchi alla finestra con accumuli che hanno già ... ilsecoloxix.it
La prima vera nevicata dell’inverno in Toscana: fiocchi fino a 400 metri, immagini da cartolina - La prima vera nevicata della stagione ha interessato i rilievi appenninici, con fiocchi che sono scesi fino a quote ... lanazione.it
Paninaro Bircide. . Tutti ricordano la storica nevicata del 1985 che colpì il nord Italia, la perturbazione partì dalla Capitale il giorno dell'Epifania e giunse prepotentemente il 13 gennaio in Piemonte e Lombardia, colpendo maggiormente Milano e Torino. Pochi i - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.