Neve e maltempo in Emilia-Romagna? Macché | non arriva nemmeno il gelo

L'Emilia-Romagna si prepara a un periodo di maltempo, ma senza l'arrivo di temperature rigide o nevicate a bassa quota. Secondo le previsioni, non ci saranno irruzioni di gelo né accumuli di neve significativi, offrendo un quadro meteorologico più mite rispetto alle aspettative invernali.

Bologna, 16 dicembre 2025 – Nessuna irruzione fredda in vista e, soprattutto, niente neve a bassa quota. Il meteo delle prossime ore in Emilia-Romagna si muove all'insegna della stabilità relativa, con cieli spesso nuvolosi, qualche pioggia debole e temperature ancora sopra la media del periodo. A confermarlo è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell' Ampro (Associazione meteo professionisti), che invita a ridimensionare le attese legate a possibili scenari invernali più marcati. Oggi, comunque, è stata una giornata di pioggia su gran parte dell'Emilia, soprattutto in Appennino, così come annunciato dall' allerta meteo gialla emessa da Arpae.

