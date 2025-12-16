Netskrt e Mix rafforzano l’infrastruttura di streaming in Italia

Netskrt e Mix annunciano una partnership strategica per potenziare l’infrastruttura di streaming in Italia. Questa collaborazione mira a migliorare la distribuzione dei contenuti digitali, rafforzando la rete e garantendo una migliore qualità di servizio per gli utenti italiani. Un passo importante per lo sviluppo del settore digitale e delle piattaforme di streaming nel paese.

Netskrt, la prima Content Delivery Network (CDN) globale con visibilità sull’ultimo miglio, e MIX, il più grande Internet Exchange (IX) d’Italia, annunciano oggi una partnership strategica. La collaborazione garantirà agli ISP italiani la possibilità di offrire esperienze di streaming di alta qualità, senza buffering né interruzioni, anche durante le partite di calcio più seguite e altri eventi live. L’Italia è uno dei mercati calcistici più appassionati al mondo. Durante le partite più importanti, la richiesta di streaming può aumentare da 10 a 15 volte rispetto ai livelli normali. Questi picchi di traffico sovraccaricano spesso le infrastrutture degli ISP, peggiorando l’esperienza degli utenti. Ildenaro.it

