Netflix presenta il primo trailer della nuova docuserie

© Lettera43.it - Netflix svela il primo trailer della docuserie su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: Io sono notizia. È il titolo della nuova docuserie Netflix, in streaming dal 9 gennaio, incentrata sul re dei paparazzi, di cui racconterà ascesa e caduta. Composta da cinque episodi, sarà occasione non soltanto per ricordare la carriera dell’ex agente fotografico, ma fornire uno spaccato dell’Italia dagli Anni 90 fino a oggi, dove il confine tra realtà e reality show stia diventando sempre meno netto. Corona è un genio della comunicazione oppure un manipolatore senza scrupoli? Nella sua carriera è stato più vittima o carnefice? Sono le domande cui la serie, di cui è stato diffuso online il primo trailer, proverà a dare risposta. Lettera43.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Altered Carbon Primo Trailer italiano Netflix

Video Altered Carbon Primo Trailer italiano Netflix Video Altered Carbon Primo Trailer italiano Netflix

Berlino chiama, la banda risponde: Data e primo trailer della seconda stagione della serie spin-off de La casa di carta - Un nuovo colpo è al centro di Berlino e la dama con l'ermellino, il secondo capitolo della serie con Pedro Alonso: il primo trailer svela anche la data d'uscita su Netflix. comingsoon.it