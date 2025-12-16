Netflix spese folli e truffe | un bluff da 50 milioni di euro

Netflix si trova coinvolta in uno scandalo finanziario legato a spese e truffe da 50 milioni di euro. Le operazioni di un regista hanno causato un grave buco nei conti del colosso dello streaming, mettendo in luce rischi e criticità nella gestione delle risorse. Un episodio che mette in discussione la trasparenza e le procedure dell’azienda.

Il colosso dello streaming finisce nei guai: le spese folli di un regista hanno portato ad un buco clamoroso. E ora scatta il processo, che potrebbe portare a sentenze shock Potrebbe essere la sceneggiatura di un film hollywoodiano, ma ancora una volta la finzione è stata superata dalla realtà: un regista americano è stato dichiarato colpevole a New York di aver frodato Netflix per undici milioni di dollari (oltre nove milioni di euro). La modalità con la quale è riuscito a farsi beffe del servizio di streaming internazionale, è davvero incredibile.

Truffa da $11 milioni per Netflix. Regista spende i soldi della produzione in beni di lusso - I soldi destinati alle riprese di una serie tv sono stati utilizzati dall'uomo per comprare criptovalute, auto di lusso e cibo d'asporto.

