netflix dani dudeck nominata cco

Netflix annuncia la nomina di Dani Dudeck come nuova Chief Communications Officer, con ingresso ufficiale previsto per il 12 gennaio 2026. Sostituirà Rachel Whetstone, che ha guidato le comunicazioni della piattaforma dal 2018. La nomina segna un importante passo nel rafforzamento della strategia comunicativa di Netflix.

Dani Dudeck è la nuova Chief Communications Officer di Netflix. Entrerà ufficialmente in carica dal 12 gennaio 2026 e prenderà il posto lasciato vacante lo scorso marzo da Rachel Whetstone, alla guida delle comunicazioni della piattaforma streaming dal 2018. Riferirà al co-Ceo Ted Sarandos e arriverà in un contesto molto delicato per l’azienda, che ha da poco annunciato la conclusione dell’accordo da quasi 83 miliardi di dollari per l’acquisizione di Warner Bros. «Dani Dudeck ha lavorato con alcune delle aziende in più rapida crescita al mondo negli ultimi 20 anni», ha spiegato Sarandos in una nota. Lettera43.it

