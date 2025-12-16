Netflix continuerà a distribuire i film Warner al cinema | Ted Sarandos rassicura dopo l' acquisizione

Dopo l'acquisizione di Warner Bros., Netflix ha confermato che continuerà a distribuire i film Warner al cinema, rassicurando gli spettatori e gli addetti ai lavori sulle proprie strategie future. Ted Sarandos ha sottolineato l'impegno del colosso dello streaming a mantenere il modello tradizionale di distribuzione cinematografica per i film Warner Bros., garantendo continuità e affidabilità.

Dopo l'ondata di paura e incertezza scatenata dall'acquisizione da parte di Netflix della Warner Bros. Discovery, è lo stesso Ted Sarandos a rassicurare tutti gli spettatori e gli addetti ai lavori sul futuro della distribuzione cinematografica. Come confermato dal co-CEO del colosso dello streaming, l'intento della società sarà quello di continuare in maniera tradizionale e "distribuire tutti i film della Warner Bros.

