Un momento virale ha coinvolto le attrici Sydney Sweeney e Amanda Seyfried durante un gioco di domande sotto macchina della verità. La scena ha catturato l’attenzione del web, rivelando in modo diretto e senza interventi chirurgici dettagli sul loro aspetto. La semplicità del confronto ha acceso discussioni e curiosità tra i fan.

© Iodonna.it - Nessun intervento chirurgico dietro la scollatura più fotografata del web. La bionda attrice americana garantisce

È bastata una domanda diretta a trasformare il set in un momento virale. L’attrice americana Sydney Sweeney, 28 anni, insieme ad Amanda Seyfried, collega in The Housemaid si sono prestate ad un gioco di domande sotto macchina della verità: «Devo chiedertelo: il tuo seno è vero?», ha domandato Amanda Seyfried, 40 anni. E Sydney, la cui prosperosa scollatura da pin-up è ammiratissima in Rete, ha risposto subito e senza esitazioni: «Sì». Sydney Sweeney presenta Sully, il nuovo cucciolo di pastore tedesco X Sydney Sweeney. Il seno? Naturale. E «Non lo amavo, da ragazzina». Di nuovo, Seyfried le ha chiesto se si fosse mai sottoposta a interventi chirurgici e Sweeney ha ribadito: «No, non ho mai fatto alcuna operazione». Iodonna.it

