Nelle gioiose fantasie di Antonio Donadio l’omaggio a Rodari
Venerdì 19 dicembre, presso lo Spazio Virgillito, si terrà la presentazione del libro «Il principe del Pinocchio» di Antonio Donadio. L’autore, noto per le sue fantasiose creazioni, renderà omaggio a Rodari attraverso questa nuova opera, offrendo ai lettori un’immaginifica interpretazione delle favole e delle storie che hanno segnato la sua poetica.
