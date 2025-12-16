Nella Tuscia un sistema innovativo per gestire e monitorare caprioli e daini

Nella Tuscia, l’Ambito Territoriale di Caccia Viterbo 1 ha avviato una sperimentazione della piattaforma digitale ZeroGIS, un sistema innovativo per gestire e monitorare caprioli e daini. Questa iniziativa mira a migliorare la tracciabilità e la modernizzazione della gestione faunistica nella zona.

L'Ambito Territoriale di Caccia Viterbo 1, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e tracciabilità della gestione faunistica, ha annunciato l'avvio della fase di sperimentazione della nuova piattaforma digitale ZeroGIS. Questo software innovativo è specificamente progettato per ottimizzare.