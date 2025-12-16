Nella tenaglia

L'articolo analizza le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia, evidenziando le conseguenze per l'Europa. Dopo il documento strategico americano, si prospetta un scenario in cui le potenze globali eserciteranno pressioni crescenti, minacciando l'indipendenza e la stabilità dell'Unione Europea.

Dopo il documento strategico americano è facile prevedere che Usa e Russia ci stritoleranno. Faranno implodere l’Ue e non ci resterà che essere sottomessi nelle nuove sfere d’influenza. Saremo schiavi politicamente, economicamente e militarmente per le prossime generazioni. Questo va bene? Battista Morselli via email Gentile lettore, no, non va bene, ma sarà così. E sa perché saremo stritolati in una tenaglia? Perché l’Europa ha sbagliato tutto, per viltà, per la piccolezza dei nostri leader e per la vergognosa piaggeria verso l’America di Biden, quella che ci sorrideva, baciava in fronte la nostra premier e nello stesso tempo sabotava il Nord Stream per pugnalarci alle spalle. Lanotiziagiornale.it

