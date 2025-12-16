Nel piano per la sicurezza stradale cuscini berlinesi in dodici vie

Il piano per la sicurezza stradale “cuscini berlinesi” prevede interventi in dodici vie di Bergamo, con l’obiettivo di rispondere alle segnalazioni dei cittadini, garantire maggiore sicurezza intorno alle scuole e promuovere una mobilità urbana più sostenibile. L’iniziativa mira a dotare la città di strumenti efficaci per una gestione più consapevole degli spazi pubblici e della circolazione.

© Ilgiorno.it - Nel piano per la sicurezza stradale "cuscini berlinesi" in dodici vie Rispondere alle segnalazioni dei cittadini, migliorare la sicurezza intorno alle scuole, favorire una mobilità urbana più sostenibile, dotare Bergamo di strumenti sempre più efficaci per gestire in modo più consapevole gli spazi pubblici e la mobilità. Sono gli obiettivi del nuovo piano da 700mila euro varato dalla Giunta del capoluogo orobico per la sicurezza stradale. Progetto che prevede l'utilizzo di pannelli, totem antirumore, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, l'utilizzo di dossi per moderare la velocità. C'è anche l'ipotesi dei "cuscini berlinesi", dossi quadrati più stretti della carreggiata: installati a centro strada, costringono le auto a rallentare e lasciano spazi laterali utili per la circolazione di biciclette, bus e mezzi di soccorso.

