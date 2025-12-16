Nel nome di Cossutta Amarcord con D’Alema Canfora e Bindi perché anche il presente intenda

L'articolo ripercorre la figura di Armando Cossutta, figura chiave del comunismo italiano, attraverso ricordi e testimonianze di D’Alema, Canfora e Bindi. In un momento di tensioni e conflitti internazionali, si riflette sul suo ruolo storico e sul senso di memoria che ancora oggi ispira il presente politico e culturale italiano.

