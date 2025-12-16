Il recente boom di acquisti di serpenti velenosi, in particolare dopo il successo di Zootropolis 2, ha sollevato preoccupazioni. Se da un lato il cinema ha spesso alimentato il desiderio di animali esotici, dall’altro si rende necessario riflettere sui rischi e sulle implicazioni di questa tendenza, che va ben oltre l’innocente fascino delle pellicole.

© Ilfattoquotidiano.it - “Nel film è affettuoso e coraggioso, ma nella realtà è tutto tranne che un innocuo giocattolo”: scatta l’allarme per il boom di acquisti di serpenti velenosi dopo Zootropolis 2

Chi non ha mai sognato un cocker dopo aver visto Lilli e il Vagabondo? O un cucciolo di dalmata all’uscita de L a carica dei 101, quando quelle macchie bianche e nere invasero le vetrine degli allevamenti? E ancora: chi non ha desiderato un micio dopo Gli Aristogatti o un acquario tropicale dopo Alla ricerca di Nemo? Il cinema ha sempre avuto il potere di trasformare gli animali in oggetti del desiderio. La differenza, oggi, è che la nuova ondata di emulazione non riguarda un cane o un pesce, ma un serpente. E non uno qualunque: una specie velenosa. È quanto sta accadendo in Cina dopo il successo di “ Zootropolis 2”, diventato non solo un trionfo al botteghino, ma anche l’innesco di una tendenza controversa: l’acquisto di veri serpenti velenosi ispirati a Gary De’Snake, il nuovo personaggio blu del film. Ilfattoquotidiano.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lorenzo Paci. . AL CINEMA! È sempre difficile trovare le parole per descrivere la poesia... Un #film piccolo e feroce, affettuoso e caustico. Di quelli che ti restano appiccicati addosso come il sudore ad agosto. Lento, caldo, inevitabile. Un’estate in Sicilia senza - facebook.com facebook