Nel borsone termico 18 dosi di cocaina arrestato in centro un finto rider
Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato a Modena dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo in centro, è stato trovato in possesso di un borsone termico contenente 18 dosi di cocaina, confermando i sospetti degli agenti.
La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00, nel corso del servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato due uomini. Modenatoday.it
