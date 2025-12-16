Nel 2026 bollette di luce e gas in calo risparmio di 200 per famiglia tipo

Le previsioni per il 2026 indicano un calo delle bollette di luce e gas, con un risparmio stimato di circa 200 euro per una famiglia tipo. La riduzione più significativa riguarderà il gas, che dovrebbe diminuire del 12%, mentre la luce registrerà una diminuzione di circa il 2%.

LE PREVISIONI. La diminuzione più importante riguarderà il gas, con un calo del 12%, mentre la luce scenderà del 2% circa. Ecodibergamo.it

