Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova

Nel 2026 entrerà in vigore a Genova una nuova tassa sugli imbarchi, approvata dal consiglio comunale. L'addizionale di 3 euro per passeggero mira a sostenere lo sviluppo del porto e delle infrastrutture, prevedendo esenzioni per residenti e alcune categorie specifiche. La misura rappresenta un passo importante nelle politiche di gestione e crescita del settore portuale ligure.

© Ilsecoloxix.it - Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova Approvata dal consiglio comunale l'addizionale di 3 euro a passeggero. Esentati i residenti nel capoluogo ligure e nelle isole e altre categorie. Stop all'aumento dell'Imu sulle case affittate a canone concordato. Ilsecoloxix.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ? shorts Video Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ? shorts Video Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ? shorts Irpef e imbarchi, l’ok del governo. Il Comune di Genova va avanti sulle tasse - Missione romana per il vicesindaco Terrile: dal ministero dell’Interno arriva il disco verde agli aumenti. ilsecoloxix.it

Arriva una tassa da 2€ su pacchi inferiori a 150 euro per ordini e spedizioni dall'estero - spedizioni sotto i 150 euro, con possibile estensione a tutti i pacchi. alfemminile.com

Dal 2026 arriva la nuova tassa da 2€ sulle spedizioni extra UE sotto i 150€. Chi paga davvero e cosa cambia per gli acquisti online Leggi l’approfondimento - facebook.com facebook

Shein e Temu tremano, arriva la tassa da 3 euro per pacco x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.