Negozio di computer incassa Bonus cultura per vendita di prodotti non consentiti dovrà risarcire un milione di euro

Un negozio di computer ha incassato illegalmente il “Bonus cultura” vendendo prodotti non autorizzati, e ora dovrà restituire un milione di euro. L’indagine, nata da un’inchiesta giornalistica del 2022, ha portato la Procura regionale a verificare un possibile uso scorretto di fondi pubblici destinati ai giovani, evidenziando problematiche di abuso e fraudolenza.

Partendo da un'inchiesta giornalistica pubblicata nel 2022, la Procura regionale ha avviato una verifica sull'uso distorto dei fondi pubblici legati al "bonus cultura". I controlli hanno riguardato l'esercizio commerciale risultato beneficiario di quasi un milione di euro tramite rimborsi erogati dal Ministero della cultura per acquisti effettuati da giovani diciottenni.