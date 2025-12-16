Gli Miami Heat di Simone Fontecchio subiscono la quinta sconfitta consecutiva, perdendo 106-96 in casa contro i Toronto Raptors. Nonostante le buone prestazioni di Adebayo e Powell, i padroni di casa non riescono a evitare una battuta d’arresto che complica il loro momento di forma.

© Sport.quotidiano.net - NBA, Fontecchio parte in quintetto ma gli Heat perdono la quinta di fila

Miami (Stati Uniti), 16 dicembre 2025 – Ritorno in campo amaro per i Miami Heat di Simone Fontecchio dopo l’eliminazione rimediata ai quarti di finale di NBA Emirates Cup: la franchigia della Florida, che sta attraversando un momento di flessione, ha infatti incassato il quinto ko di fila perdendo 106-96 in casa contro i Toronto Raptors: i canadesi, che con questo successo hanno interrotto una striscia negativa che era arrivata a quattro gare, sono stati trascinati dai 28 punti, 5 rimbalzi e altrettanti rimbalzi di Brandon Ingram, mentre agli Heat – che hanno perso dopo pochi minuti Nikola Jovic per un infortunio al gomito e pagato a caro prezzo il 32-20 incassato nel quarto quarto – non sono bastati i 20 punti a testa di Bam Adebayo (per lui anche 10 rimbalzi catturati) e Norman Powell. Sport.quotidiano.net

??INIZIANO LE NBA FINALS CONTRO I BULLS ??? NBA 2K23 ITA CARRIERA FONTECCHIO Ep.10

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

NBA, Fontecchio parte in quintetto ma gli Heat perdono la quinta di fila - Miami (Stati Uniti), 16 dicembre 2025 – Ritorno in campo amaro per i Miami Heat di Simone Fontecchio dopo l’eliminazione rimediata ai quarti di finale di NBA Emirates Cup: la franchigia della Florida, ... msn.com