Per il Capodanno 2026, i Teatri Nazionale e Lirico Giorgio Gaber presentano due eventi eccezionali: uno spettacolo ispirato al famoso film Flashdance e una coinvolgente produzione sul calamaro gigante. Un’offerta artistica variegata che promette di coinvolgere e divertire il pubblico, consolidando il ruolo dei teatri come protagonisti della cultura e dell’intrattenimento della città.

© Ilgiorno.it - Nazionale e Lirico Gaber. Flashdance e Il calamaro gigante

I Teatri Nazionale e Lirico Giorgio Gaber puntano su due eventi straordinari per il Capodanno del 2026. Proposte artistiche per la serata più lunga, un cartellone che conferma il ruolo centrale nella vita culturale cittadina e offrendo al pubblico esperienze pensate per unire spettacolo e convivialità. Il Teatro Nazionale presenterà il 31 dicembre alle 21 una speciale rappresentazione di “Flashdance – Il Musical“, produzione che porta sul palcoscenico l’energia iconica degli anni Ottanta, attraverso musica e coreografie di forte impatto. In occasione della serata di San Silvestro, il teatro offrirà la possibilità di prenotare una cena a buffet pre-spettacolo, disponibile su richiesta contattando il Box Office. Ilgiorno.it

Nazionale e Lirico Gaber. Flashdance e Il calamaro gigante - Doppio Capodanno d’autore con il musical e l’attrice Angela Finocchiaro "Uno all’insegna di energia e ritmo, l’altro tra poesia e immaginazione". ilgiorno.it