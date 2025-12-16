’Nati per leggere’ approda in biblioteca

La biblioteca comunale di Lerici si unisce al “Programma Nazionale Nati per Leggere”, un’iniziativa dedicata a incoraggiare la lettura in famiglia fin dai primi anni di vita. L’obiettivo è favorire lo sviluppo dei bambini attraverso l’uso di libri e momenti di condivisione, promuovendo così una cultura della lettura fin dalla tenera età.

La biblioteca del Comune di Lerici ha aderito al “Programma Nazionale Nati per Leggere”, che intende promuovere la pratica della lettura in famiglia fin dai primi anni di vita quale opportunità fondamentale di sviluppo della persona. Nato dall’alleanza tra l’Associazione Culturale Pediatri e l’Associazione Italiana Biblioteche, unitamente al Centro per la salute del bambino, ha come fine statutario attività di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia. L’assessore alla Cultura del Comune di Lerici, Lisa Saisi (nella foto), ha fortemente voluto l’adesione al programma, che potrà realizzarsi grazie alla particolare abilitazione professionale e alla formazione acquisita dal personale dell’ufficio cultura del Comune. Lanazione.it

Oggi pomeriggio presso la Biblioteca Comunale il secondo appuntamento di Letture e magie d'inverno a cura dei volontari Nati per Leggere #natiperleggere #bibliotecapianella #natale2025 - facebook.com facebook