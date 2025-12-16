Natale solidale al Palazzo di Giustizia | arrivano i mercatini dei prodotti realizzati in carcere

Durante il periodo natalizio, il Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo” di Napoli si trasforma in un luogo di solidarietà, ospitando mercatini con prodotti realizzati all’interno delle carceri. Un’iniziativa che unisce tradizione, impegno sociale e comunità, offrendo l’opportunità di sostenere progetti solidali attraverso l’acquisto di manufatti realizzati dai detenuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo” di Napoli si apre alla città in occasione delle festività natalizie. Nei giorni 18 e 19 dicembre, dalle ore 9 alle ore 14, la piazza coperta – nel cuore del Palazzo di Giustizia – ospiterà i Mercatini di Natale, un’iniziativa promossa dalla Presidente della Corte d’Appello in collaborazione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. L’ inaugurazione è prevista per le ore 10 del 18 dicembre. Interverranno, oltre alla Presidente Maria Rosaria Covelli, il Procuratore Generale Aldo Policastro, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza Patrizia Mirra, don Tonino Palmese e il Giudice Marco Puglia. Anteprima24.it

