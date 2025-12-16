Natale più sereno per centinaia di famiglie partono i pagamenti del contributo di solidarietà
A partire da oggi, Irfis FinSicilia ha avviato i pagamenti del contributo di solidarietà destinato a 2.477 famiglie siciliane con redditi molto bassi, grazie a uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro. Un intervento che mira a rendere il Natale più sereno per coloro che affrontano difficoltà economiche, rafforzando il sostegno sociale nella regione.
Da oggi Irfis FinSicilia ha avviato il pagamento delle nuove istanze finanziate grazie a uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro, previsto da un emendamento presentato dal presidente della Regione Renato.
Regalare un sorriso ’I nipoti di Babbo Natale’ per i desideri degli anziani - Una bibbia a caratteri grandi, una tuta dai colori vivaci, un poster con paesaggi innevati o una camminata insieme: a Ravenna la Casa protetta Villa Serena ha aderito all’iniziativa che permette a vol ... msn.com
Commozione a Betlemme, nel secondo Natale di guerra. In centinaia alla messa - Centinaia di persone hanno partecipato alla Messa di Natale di mezzanotte a Betlemme, in Cisgiordania, officiata dal leader della Chiesa cattolica in Terra Santa, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. rainews.it
San Marino, dalla Confederazione Democratica gli auguri di un Sereno Natale e di un 2026 all’insegna della pace - facebook.com facebook
