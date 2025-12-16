Natale in prefettura bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà

Martedì si è svolto il tradizionale evento “Natale in Prefettura”, promosso in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”. L’iniziativa ha visto i bambini protagonisti, promuovendo valori di inclusione e solidarietà attraverso momenti di festa e condivisione, creando un’occasione di confronto e sensibilizzazione sulla diversità.

Martedì si è svolto il tradizionale "Natale in Prefettura", appuntamento organizzato in collaborazione con "Il Sorriso di Giada", associazione presieduta da Pamela Zingale che promuove i valori dell'inclusione tra persone con diverse abilità. All'iniziativa hanno partecipato due classi delle.

