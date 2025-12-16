Natale in prefettura bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì si è svolto il tradizionale evento “Natale in Prefettura”, promosso in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”. L’iniziativa ha visto i bambini protagonisti, promuovendo valori di inclusione e solidarietà attraverso momenti di festa e condivisione, creando un’occasione di confronto e sensibilizzazione sulla diversità.

Immagine generica

Martedì si è svolto il tradizionale “Natale in Prefettura”, appuntamento organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, associazione presieduta da Pamela Zingale che promuove i valori dell’inclusione tra persone con diverse abilità. All’iniziativa hanno partecipato due classi delle. Ravennatoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Presepi Messina al Natale in Prefettura da RTP - Radio Televisione Peloritana

Video Presepi Messina al Natale in Prefettura da RTP - Radio Televisione Peloritana

natale prefettura bimbi protagonisti“Natale in Prefettura”: Un evento di inclusione e solidarietà con l’Associazione “Il Sorriso di Giada” - Questa mattina, in Prefettura, si è svolta la tradizionale manifestazione “Natale in Prefettura”, organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, Associazione presieduta da Pamela Zingale che ... ravennawebtv.it

15 libri di Natale per bambini e ragazzi: un regalo di lettura e valori - Scopri i libri di Natale scelti con cura per il messaggio che trasmette e per la capacità di toccare corde profonde nell’animo dei giovani lettori. libreriamo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.