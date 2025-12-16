Natale in prefettura bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà

Martedì si è svolto il tradizionale “Natale in Prefettura”, un evento dedicato all’inclusione e alla solidarietà. Organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, associazione presieduta da Pamela Zingale, l’evento ha visto protagonisti i bambini, simbolo di speranza e integrazione in un’atmosfera di festa e condivisione.

