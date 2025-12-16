Natale in prefettura bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà
Martedì si è svolto il tradizionale “Natale in Prefettura”, un evento dedicato all’inclusione e alla solidarietà. Organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, associazione presieduta da Pamela Zingale, l’evento ha visto protagonisti i bambini, simbolo di speranza e integrazione in un’atmosfera di festa e condivisione.
Martedì si è svolto il tradizionale “Natale in Prefettura”, appuntamento organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, associazione presieduta da Pamela Zingale che promuove i valori dell’inclusione tra persone con diverse abilità. All’iniziativa hanno partecipato due classi delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Natale in prefettura, bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà
Leggi anche: Rotary Distretto 2031: due concerti “Aspettando il Natale” tra musica, solidarietà e inclusione
Presepi Messina al Natale in Prefettura da RTP - Radio Televisione Peloritana
“Natale in Prefettura”: un evento di inclusione e solidarietà - Questa mattina, in Prefettura, si è svolta la tradizionale manifestazione “Natale in Prefettura”, organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, Associazione presieduta da Pamela Zingale che ... ravenna24ore.it
15 libri di Natale per bambini e ragazzi: un regalo di lettura e valori - Scopri i libri di Natale scelti con cura per il messaggio che trasmette e per la capacità di toccare corde profonde nell’animo dei giovani lettori. libreriamo.it
“Natale in Prefettura”: un evento di inclusione e solidarietà x.com
“Natale in Prefettura”. A Ravenna una mattinata di inclusione e solidarietà con Il Sorriso di Giada - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.