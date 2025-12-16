Natale in bici a Bagheria arriva la pedalata per famiglie e bambini

Nell’ambito del calendario di manifestazioni natalizie promosse dall'Amministrazione comunale, si svolgerà, domenica 21 dicembre 2025, l'evento "Natale in Bici", una passeggiata ciclistica non competitiva dedicata interamente ai bambini e alle famiglie organizzata con il supporto dell'assessorato. Palermotoday.it

