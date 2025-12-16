Natale in bici a Bagheria arriva la pedalata per famiglie e bambini
Nell’ambito del calendario di manifestazioni natalizie promosse dall'Amministrazione comunale, si svolgerà, domenica 21 dicembre 2025, l'evento "Natale in Bici", una passeggiata ciclistica non competitiva dedicata interamente ai bambini e alle famiglie organizzata con il supporto dell'assessorato. Palermotoday.it
Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! ??#mare#paura#inquietante#tsunami
“Natale in bici”, a Bagheria arriva la pedalata per famiglie e bambini - Nell’ambito del calendario di manifestazioni natalizie promosse dall’Amministrazione comunale, si svolgerà, domenica 21 dicembre 2025, l’evento “Natale in Bici”, una passeggiata ciclistica non competi ... mondopalermo.it
Natale a Bagheria: domenica 21 dicembre appuntamento con "Natale in Bici", la pedalata per famiglie e bambini. - Nell’ambito del calendario di manifestazioni natalizie promosse dall'Amministrazione comunale, si svolgerà, domenica 21 dicembre 2025, l'evento ... comune.bagheria.pa.it
7º RADUNO BABBO NATALE IN BICICLETTA Domenica 21 Dicembre partenza ore 9:00 da Piazza del Popolo. Cicloturistica aperta a tutti , adulti e bambini in MTB e Bici da corsa Durante il percorso sosta all’Ospedale Civile A. Murri per portare dei doni ai - facebook.com facebook
E-Bike ENGWE: promo Natale della nuova gamma di bici a pedalata assistita x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.