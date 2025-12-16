Natale di Solidarietà | Merysse torna a Benevento con la musica per le missioni nel mondo
Merysse torna a Benevento con un evento musicale dedicato al Natale di Solidarietà. Attraverso la sua associazione Istinti Artistici, l’artista organizza una serata per raccogliere fondi a favore di Semi di Rosa ODV, puntando sull’importanza della musica come strumento di impegno sociale e solidarietà internazionale.
Tempo di lettura: 3 minuti L’artista, attiva in progetti di impegno sociale, organizza con la sua associazione Istinti Artistici una serata a sostegno di Semi di Rosa ODV. Venerdì 19 dicembre. BENEVENTO – Un ritorno nella sua città natale per un evento musicale di solidarietà. Merysse, nome d’arte della cantautrice e imprenditrice culturale Maria Teresa De Pierro, realizza con la sua associazione Istinti Artistici l’evento “Natale di Solidarietà”, in programma venerdì 19 dicembre, alle 20:00, all’Arco di Traiano, all’interno del programma “InCanto di Natale”. Una serata ad ingresso gratuito che vedrà sul palco Merysse insieme ad altri artisti del territorio, uniti per un obiettivo comune: sostenere con la musica Semi di Rosa ODV. Anteprima24.it
