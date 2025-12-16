Natale di Solidarietà 2025 | oltre 1.800 persone all' Auditorium della Conciliazione per il terzo settore

L'Auditorium della Conciliazione di Roma ha accolto oltre 1.800 persone per l'edizione 2025 del Natale di Solidarietà. L'evento, promosso dal Comitato “Per chi da solo non ce la fa”, si conferma come un importante momento di solidarietà e impegno sociale, riunendo la comunità intorno a iniziative benefiche a sostegno delle associazioni del settore.

Roma – Un Auditorium della Conciliazione completamente gremito, con oltre 1.800 persone presenti, ha ospitato l'edizione 2025 del Natale di Solidarietà, l'evento benefico promosso e organizzato dal Comitato “Per chi da solo non ce la fa”, da anni impegnato nella promozione di iniziative solidali e nella raccolta fondi a sostegno delle associazioni che operano nel campo del sociale. Una serata che ha unito spettacolo, partecipazione e impegno civile, confermandosi come uno degli appuntamenti natalizi più significativi dedicati al mondo del terzo settore. Un evento di beneficenza dedicato alla solidarietà Il Natale di Solidarietà nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del volontariato e del sostegno alle fasce più fragili della società. Iltempo.it

