Natale con la neve le previsioni di Giuliacci | ecco dove e quando
Le previsioni di Giuliacci indicano un Natale caratterizzato da neve e freddo intenso in diverse regioni. Con le festività alle porte, cresce l'attesa di scoprire dove e quando potremo vivere un bianco Natale, confermando l'arrivo di un inverno nelle sue forme più tradizionali.
Torniamo a parlare del tempo che ci accompagnerà durante le festività, un tema che sta suscitando grande interesse perché, come confermato ormai da diversi giorni, l'inverno è pronto a mostrarsi nella sua veste più classica, fatta di freddo e anche di neve. A fornire le previsioni meteo per Natale è il colonnello Mario Giuliacci che aveva anticipato lo scenario con largo anticipo e che ora trova ulteriori conferme nei modelli previsionali. La neve sarà una delle grandi protagoniste di questo periodo e si presenterà in due fasi ben distinte. La prima è attesa tra martedì e mercoledì, quando le nevicate interesseranno soprattutto le Alpi centro-occidentali, con fiocchi oltre i mille metri di quota. Iltempo.it
