A Mercatino Conca, il Natale del 2025 si tinge di amarezza per una famiglia colpita da un grave ammanco finanziario. A causa del nevone del 2012 e dei ristori mai arrivati, la famiglia si trova ora a dover affrontare debiti superiori a un milione di euro, trasformando le festività in un momento di difficoltà e preoccupazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Natale amaro per una famiglia: a causa del nevone 2012 e dei ristori mai arrivati debiti per un milione

Pesaro, 16 dicembre 2025 – S otto l'albero solo i debiti: a Mercatino Conca il Natale amaro di una famiglia schiacciata da un ammanco di oltre un milione di euro. E' il peso di un'azienda agricola distrutta dalla neve, di ristori mai arrivati e di rate che non hanno più trovato copertura. È una storia che parla di lavoro, sfortuna e cadute improvvise, ed è finita davanti al Tribunale di Urbino, che il 27 novembre 2025 ha aperto la liquidazione controllata del sovraindebitato per una coppia sposata, con una figlia, residente nell'entroterra.

