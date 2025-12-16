Natale all’Hotel Diana il menu che unisce Roma e il mondo

Durante il periodo natalizio, l’Hotel Diana nel cuore di Roma propone un menu speciale che unisce tradizione romana e influenze internazionali. Situato a pochi passi dalla Stazione Termini, l’hotel si distingue per la sua capacità di rinnovarsi mantenendo viva l’essenza della cultura e dei sapori della città eterna, offrendo un’esperienza gastronomica unica per le festività.

Nel cuore pulsante di Roma, a due passi dal via vai instancabile della Stazione Termini, l’Hotel Diana celebra il Natale con una dichiarazione d’intenti chiara: rinnovarsi restando profondamente romano. E lo fa puntando su cucina, accoglienza e convivialità, trasformando le festività in un’occasione per restituire alla città uno dei suoi indirizzi storici. La prima grande novità è la riapertura del Diana Cocktail Bar, al pianterreno, che torna finalmente a vivere dopo la chiusura post Covid. Ridisegnato in chiave contemporanea, tra toni caldi di rosso mattone e tortora, il bar si propone come nuova oasi urbana: un rifugio elegante e rilassato dove fermarsi dalle 12 alle 18 per un menu all day pensato per chi lavora in centro, per chi è di passaggio o per chi vive Roma ogni giorno. Funweek.it

