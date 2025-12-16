Natale alla Casa della Comunità | festa e messa per pazienti personale e familiari

La Casa della Comunità di Forlimpopoli si prepara a celebrare il Natale con due eventi dedicati a pazienti, personale e familiari, offrendo occasioni di condivisione, festa e spiritualità in un momento speciale dell'anno.

© Forlitoday.it - Natale alla Casa della Comunità: festa e messa per pazienti, personale e familiari La Casa della Comunità di Forlimpopoli si prepara ad accogliere il Natale con due appuntamenti pensati per condividere insieme momenti di gioia e partecipazione.Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp: iscriviti al canaleSabato 20 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, nell’atrio della Casa della. Forlitoday.it Come addobbare la casa per Natale (non solo l'albero): 5 idee originali che rendono magico anche lo spazio più piccolo - Dalla porta di ingresso all'area living, passando per dettagli speciali e segreti da svelare a tavola. vogue.it

Natale in casa: l'albero è sempre il protagonista assoluto - puntare su un abete vero, in ottica green e amica dell'ambiente, sebbene acquistato con le radici per poterlo piantare dopo le feste, è sempre problematico. tgcom24.mediaset.it

CASA SOLLIEVO IN SOFFERENZA Tranne che credere a Babbo Natale, la soluzione, anche se dolorosa, è quella del risanamento e della ristrutturazione che necessariamente dovrà coinvolgere tutti, nessuno escluso. #lattacco #casasollievodellasofferenz - facebook.com facebook