Natale al Parco della Memoria di Lioni | una settimana di magia per tutta la famiglia

Dal 21 al 28 dicembre, il Parco della Memoria di Lioni si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio, offrendo una settimana ricca di eventi e attività dedicate a famiglie e visitatori. L'iniziativa “Natale al Parco della Memoria” promette momenti di festa, condivisione e magia, creando un'atmosfera speciale in un contesto ricco di significato.

© Avellinotoday.it - Natale al Parco della Memoria di Lioni: una settimana di magia per tutta la famiglia Dal 21 al 28 dicembre il Parco della Memoria di Lioni (Avellino) si trasformerà in un luogo di festa e condivisione grazie all'iniziativa "Natale al Parco della Memoria". Un ricco calendario di attività, realizzato in collaborazione con l'associazione Ri-Creare, animerà il periodo natalizio con.