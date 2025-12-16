Natale al Parco della Memoria di Lioni | una settimana di magia per tutta la famiglia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 28 dicembre, il Parco della Memoria di Lioni si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio, offrendo una settimana ricca di eventi e attività dedicate a famiglie e visitatori. L'iniziativa “Natale al Parco della Memoria” promette momenti di festa, condivisione e magia, creando un'atmosfera speciale in un contesto ricco di significato.

natale al parco della memoria di lioni una settimana di magia per tutta la famiglia

© Avellinotoday.it - Natale al Parco della Memoria di Lioni: una settimana di magia per tutta la famiglia

Dal 21 al 28 dicembre il Parco della Memoria di Lioni (Avellino) si trasformerà in un luogo di festa e condivisione grazie all’iniziativa “Natale al Parco della Memoria”. Un ricco calendario di attività, realizzato in collaborazione con l’associazione Ri-Creare, animerà il periodo natalizio con. Avellinotoday.it

Lioni (Av) Parco dei Monti Picentini - Festa della montagna

Video Lioni (Av) Parco dei Monti Picentini - Festa della montagna