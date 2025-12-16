Natale a Terni ' La Fabbrica dei talenti’ | Valorizziamo i prodotti di artigianato artistico realizzati nei Centri diurni socio sanitari

A Terni, nel corso Tacito, ha aperto ‘La Fabbrica dei talenti’, uno spazio dedicato alla valorizzazione dell’artigianato artistico realizzato nei Centri diurni socio-sanitari. L'iniziativa, inaugurata il 15 dicembre, espone borse, ceramiche, lavori in legno e biglietti di Natale, promuovendo le competenze creative e l’artigianato locale in un contesto natalizio.

Borse, ceramiche, lavori in legno, biglietti di Natale. Lo spazio espositivo ‘La Fabbrica dei talenti’ ha debuttato lungo corso Tacito nel corso della giornata di lunedì 15 dicembre. Resterà aperto fino al 30 dicembre con i seguenti orari: 1013 e 15.3019 (sabato 20 e domenica 21 dicembre orario. Ternitoday.it Natale: Terni, pranzo in fraternità per 120 persone più povere con il vescovo Soddu - Segno di solidarietà con i più poveri, il tradizionale appuntamento natalizio del pranzo di Natale in fraternità del 25 dicembre, che si è tenuto nell’oratorio della parrocchia San Francesco a Terni, ... agensir.it Terni, il vescovo pranza coi poveri il giorno di Natale - 30 nella Cattedrale di Terni il vescovo Soddu presiederà la celebrazione della notte di Natale, domani, 25 dicembre, la solenne concelebrazione eucaristica del Natale del ... ilmessaggero.it Agli auguri di Natale del coordinamento provinciale di Terni, anche in Umbria con Alfredo, Eleonora, Paola e Emanuele in tanti a sostenere il progetto politico di Giorgia Meloni. x.com Terni Natale 2025 - facebook.com facebook