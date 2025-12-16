Natale a teatro per i più piccoli | torna Briciole di fiabe

Arezzo si prepara a vivere un Natale magico con il ritorno di “Briciole di fiabe”, il festival dedicato ai più piccoli. Dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, il teatro si trasforma in un luogo di fantasia e avventura, offrendo spettacoli che coinvolgono e incantano bambini e famiglie, rendendo le festività natalizie un momento di magia e divertimento.

Arezzo si prepara a vivere un Natale all'insegna del teatro e della fantasia con "Briciole di fiabe", il Festival per ragazzi che dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia Nata Teatro con il sostegno del Comune di Arezzo, il Festival è.

