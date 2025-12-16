Natale a Sarno parte la raccolta giocattoli de Il Faro per i piccoli degenti del Villa Malta

In occasione del Natale, l’associazione di protezione civile Il Saro di Sarno avvia la seconda edizione della raccolta giocattoli per i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Villa Malta, proseguendo una tradizione solidale apprezzata e nata per portare gioia e conforto ai bambini ricoverati durante le festività.

L’associazione di protezione civile Il Saro, con sede a Sarno, rinnova anche quest’anno, per il secondo Natale consecutivo, l’iniziativa solidale dedicata ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale,di Sarno, dopo il grande riscontro positivo ottenuto nella prima edizione. Salernotoday.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Campania Alto Pregio Montoro erbe da zi peppe ai figli Natale a Sarno, parte la raccolta giocattoli de "Il Faro" per i piccoli degenti del Villa Malta - Lo scorso anno, grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno dei volontari, l’iniziativa ha permesso di donare sorrisi, momenti di gioia e vicinanza ai piccoli pazienti, lasciando un segno profo ... salernotoday.it

Natale sostenibile: vademecum per una raccolta differenziata, senza sprechi - Prima regola per ridurre lo spreco (e quindi anche i rifiuti), è acquistare in modo oculato, ma non solo. oggi.it

Adele Sarno su HuffPost ha scelto una selezione di libri per bambini e ragazzi da leggere durante le feste. Dal nostro catalogo ha scelto: IL ROSPO E ALTRE STORIE DI HANS CHRISTIAN ANDERSEN di Valentina Pellizzoni & Silvia Molteni IL NATALE DE - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.