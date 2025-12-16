Natale a San Mauro Castelverde | un mese di eventi per vivere le festività tra cultura tradizione e solidarietà

San Mauro Castelverde si prepara a vivere un Natale ricco di eventi, tra cultura, tradizione e solidarietà. Fino al 7 gennaio 2026, il paese si anima con iniziative che coinvolgono il centro storico, le contrade e gli spazi comunali, offrendo alla comunità e ai visitatori un calendario festivo dedicato alle tradizioni e alla condivisione.

San Mauro Castelverde si appresta a celebrare il Natale 2025 con un articolato e partecipato programma di eventi, fino al 7 gennaio 2026, coinvolgendo il centro storico, le contrade e i principali spazi comunali. Un calendario ricco e variegato, promosso dall’Amministrazione Comunale, pensato per. Palermotoday.it Natale 2023 a San Mauro Castelverde | Buone Feste ! A San Mauro un Natale a misura di bambino: teatro e letture animate con “Nati per leggere” - Sabato 20 dicembre doppio appuntamento tra spettacolo e letture natalizie, con un percorso culturale che coinvolge famiglie e territorio ... giornalelavoce.it

Radio Norba News. . RIQUALIFICARE CON EVENTI: E' IL NATALE A "LIBERTA'" Il servizio di Mauro Denigris - facebook.com facebook