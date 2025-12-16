Natale a rischio per la Famiglia nel bosco di Palmoli | la Corte prende tempo
La Corte d’Appello de L’Aquila ha deciso di prendersi ancora tempo sulla vicenda di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la cui possibilità di trascorrere il Natale con i propri figli è ancora incerta. La decisione, attesa da settimane, potrebbe influenzare profondamente le festività della famiglia nel bosco di Palmoli.
La Corte d’Appello de L’Aquila si è riservata la decisione. Il tempo scorre, il Natale si avvicina e per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham la prospettiva di trascorrere le festività insieme ai propri figli resta appesa a una decisione che non arriva. La Corte d’Appello de L’Aquila si è infatti riservata di decidere sul ricorso presentato dai legali della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre minori, disposti dal Tribunale per i Minorenni. La scelta del collegio è arrivata al termine di un’udienza esclusivamente documentale, svolta da remoto nel pomeriggio. Notizieaudaci.it
Natale nel bosco
