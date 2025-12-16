Natale a Palermo spesa da 495 milioni | Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale

A Palermo, le spese natalizie raggiungono i 495 milioni di euro, contribuendo a oltre due miliardi in tutta la Sicilia. L’Osservatorio regionale di Confartigianato Imprese Sicilia evidenzia l'importanza di sostenere l’artigianato locale attraverso la campagna

Natale, a Palermo spesa da 495 milioni: Confartigianato rilancia la campagna "Acquistiamo locale"

In Sicilia le spese natalizie superano i due miliardi di euro. A rilevarlo è l’Osservatorio regionale Mpi di Confartigianato Imprese Sicilia, che diffonde un focus in occasione della nuova edizione della campagna 'Acquistiamo locale', l’iniziativa che invita i cittadini a sostenere l’artigianato. Palermotoday.it

