Natale a Napoli rafforzati i controlli su movida e degrado urbano

Durante le festività natalizie, Napoli potenzia i controlli nelle zone della movida per garantire sicurezza e ordine pubblico. Un piano straordinario, approvato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, mira a gestire l’afflusso di turisti e a contrastare il degrado urbano, assicurando un ambiente più controllato e vivibile durante il periodo festivo.

