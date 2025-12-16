Natale a Messina spesa da 271 milioni | Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale
Per il Natale, la spesa in Sicilia supera i due miliardi di euro, con Messina che registra 271 milioni. L’Osservatorio regionale Mpi di Confartigianato Sicilia conferma questi dati, accompagnando il rilancio della campagna “Acquistiamo locale”. L’obiettivo è incentivare gli acquisti nelle imprese locali, sostenendo l’economia e valorizzando le eccellenze territoriali durante le festività.
In Sicilia la spesa natalizia supera i due miliardi di euro. A certificarlo è l’Osservatorio regionale Mpi di Confartigianato Imprese Sicilia, che diffonde i dati in concomitanza con il lancio della nuova edizione della campagna “Acquistiamo locale”, iniziativa volta a promuovere acquisti. Messinatoday.it
