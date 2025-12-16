Natale a Messina spesa da 271 milioni | Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Natale, la spesa in Sicilia supera i due miliardi di euro, con Messina che registra 271 milioni. L’Osservatorio regionale Mpi di Confartigianato Sicilia conferma questi dati, accompagnando il rilancio della campagna “Acquistiamo locale”. L’obiettivo è incentivare gli acquisti nelle imprese locali, sostenendo l’economia e valorizzando le eccellenze territoriali durante le festività.

natale a messina spesa da 271 milioni confartigianato rilancia la campagna acquistiamo locale

© Messinatoday.it - Natale, a Messina spesa da 271 milioni: Confartigianato rilancia la campagna “Acquistiamo locale”

In Sicilia la spesa natalizia supera i due miliardi di euro. A certificarlo è l’Osservatorio regionale Mpi di Confartigianato Imprese Sicilia, che diffonde i dati in concomitanza con il lancio della nuova edizione della campagnaAcquistiamo locale”, iniziativa volta a promuovere acquisti. Messinatoday.it

Garette clandestine alla PAM

Video Garette clandestine alla PAM

La spesa media a Natale sarà di 207 euro: i dati Confcommercio - Cresce la quota di chi prevede di spendere a Natale oltre 300 euro, anche se la spesa media si attesta intorno ai 207 euro. tg24.sky.it

Confocommercio, per Natale la spesa media sarà di 207 euro - Cresce la quota di chi prevede di spendere a Natale oltre 300 euro, anche se la spesa media si attesta intorno ai 207 euro. ansa.it