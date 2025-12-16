Natale a Larderia | tradizione arte e devozione nella 2ª edizione della Mostra di Presepi

La seconda edizione di “Natale a Larderia” si svolgerà il 20 e 21 dicembre 2025 a Larderia, nel Messinese. L’evento celebra tradizione, arte e devozione attraverso l’esposizione di presepi, offrendo un momento di convivialità e spiritualità nel cuore del Natale. Un appuntamento che arricchisce il patrimonio culturale e religioso della comunità locale.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio nel Messinese. Sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025, a Larderia, in contrada Marchese, si terrà la seconda edizione di “Natale a Larderia – Mostra di Presepi”, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle. Messinatoday.it Larderia Superiore, riaperto lo storico presepe artistico Messina, a Larderia la 2ª edizione di “Natale a Larderia – Mostra di Presepi” - Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel territorio messinese. strettoweb.com

